Эксперты подсчитали, когда зарплаты большинства петербуржцев дорастут до 100 тысяч рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-15 российских регионов по динамике зарплат. Однако большинство граждан смогут увидеть вознаграждение за работу в размере 100 тысяч не раньше, чем через 12 лет.
Согласно данным исследования, проведенного экспертами РИА Новости, Северная столица встала на 14 строчку рейтинга по темпу роста зарплат. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 25% сотрудников уже получают по 100 тысяч рублей, а еще половина местных жителей могут рассчитывать на такой доход примерно через через два с половиной года.
В Петербурге же 75% горожан смогут стабильно получать 100 тысяч рублей только более чем через 12 лет, а еще 50% сотрудников могут рассчитывать на такую зарплату примерно через семь с половиной лет.
По России зарплата у половины работников станет больше 100 тысяч рублей только через девять лет. При этом дольше всего придется ждать жителям Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что менее 30% жителей Петербурга довольны своей заработной платой. Как правило, к таким работникам можно отнести программистов, а также специалистов в консалтинге и безопасности.