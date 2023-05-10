Эксперты подсчитали, когда зарплаты большинства петербуржцев дорастут до 100 тысяч рублей

Санкт-Петербург вошел в топ-15 российских регионов по динамике зарплат. Однако большинство граждан смогут увидеть вознаграждение за работу в размере 100 тысяч не раньше, чем через 12 лет.

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Согласно данным исследования, проведенного экспертами РИА Новости, Северная столица встала на 14 строчку рейтинга по темпу роста зарплат. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 25% сотрудников уже получают по 100 тысяч рублей, а еще половина местных жителей могут рассчитывать на такой доход примерно через через два с половиной года.

В Петербурге же 75% горожан смогут стабильно получать 100 тысяч рублей только более чем через 12 лет, а еще 50% сотрудников могут рассчитывать на такую зарплату примерно через семь с половиной лет.

По России зарплата у половины работников станет больше 100 тысяч рублей только через девять лет. При этом дольше всего придется ждать жителям Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что менее 30% жителей Петербурга довольны своей заработной платой. Как правило, к таким работникам можно отнести программистов, а также специалистов в консалтинге и безопасности.