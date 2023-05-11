В Петербурге за хладнокровное убийство 20-летней давности задержали двух пенсионеров

В Красносельском районе за жестокое убийство семьи, произошедшее 20 лет назад, только сейчас задержали подозреваемых. Ими оказались два пенсионера, покусившиеся на недвижимость погибших.

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Как стало известно Санкт-петербург.ру, 22 года назад в Петербурге без вести пропала семейная пара и их 19-летний сын. Спустя некоторое время неизвестный попытался завладеть квартирой семьи. Подозреваемых злоумышленников задержали в мае 2023 года.

О пропавших людях правоохранители узнали в ноябре 2001 года. Тогда исчезла 53-летняя гражданка, проживающая на улице Тамбасова. Тогда же без вести пропали супруг и сын петербурженки.

После этого неустановленное лицо покусилось на квартиру, которая принадлежала семье. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Спустя год дело переквалифицировали в «Убийство».

В ходе расследования удалось установить, что к произошедшему могли быть причастны 69-летний и 73-летний мужчины. Пенсионеров задержали 10 мая 2023 года, после чего отправили в ИВС.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и поиск пропавших трупов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе расследуют смерть жильца коммунальной квартиры. На месте происшествия задержали троих соседей, которые сами и сообщили о погибшем.