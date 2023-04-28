После убийства жильца коммуналки на Боровой задержали его соседей

Во Фрунзенском районе расследуют смерть жильца коммунальной квартиры. На месте обнаружения трупа задержали троих соседей, которые сами и сообщили о погибшем.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около воловины седьмого вечера в экстренные службы поступило сообщение от одной из жительниц дома на улице Боровая. Женщина пояснила, что наткнулась на труп 48-летнего соседа без внешних признаков насильственной смерти.

После осмотра тела правоохранители заметили на нем ссадины и гематомы. В коммунальной квартире задержали трех соседей умершего мужчины, один из которых имеет судимости за хулиганство, разбой и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Еще одна — женщина 48 лет, работает поваром в столовой. Заявителем оказалась 32-летняя неработающая гражданка.

Всех троих поместили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что не так давно во Фрунзенском районе за смертельное избиение петербуржца задержали местного жителя. Все произошло в квартире на Олеко Дундича 14 апреля.