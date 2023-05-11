В Санкт-Петербурге за год шаверма подорожала почти на 20%

Петербургская шаверма стало стоить значительно дороже. Теперь, чтобы полакомиться этим блюдом, нужно выложить из кошелька не менее 300 рублей.

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За год шаверма в Петербурге подорожала сразу на 18%. Средняя стоимость этого блюда в заведениях города составляет около 318 рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что еще в 2022 году петербуржцы могли купить шаверму в среднем за 269 рублей. Если сейчас выбирать между самыми недорогими вариантами, то придется отдать примерно 90 рублей за 200 грамм. Как правило, такой продукт продается в замороженном виде.

Одновременно с этим самая дорогая шаверма, в которую добавляют корюшку, в настоящее время обойдется в 990 рублей. Следом стоит шаверма с морепродуктами за 860 рублей. На третьем месте расположилась шаверма с крабом за 750 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе одна из шаурмичных устроила акцию по случаю своего открытия. В результате мероприятие массовой дракой посетителей.