Бытовое насилие на Гороховой закончилось угрозами в сторону детей, избиением женщины и «ранением» холодильника

В Центральном районе пьяный мужчина устроил погром в квартире на 9 мая и сильно избил сожительницу. Под горячую руку в ходе ссоры также попали двое малолетних детей и холодильник. Злоумышленника задержали.

Фото: официальный канал Росгвардии Петербурга

О крупной ссоре в доме на Гороховой улице сотрудникам отдела вневедомственной охраны вечером 9 мая сообщили соседи. Уточнялось, что из квартиры доносятся шум и детские крики.

В официальном канале Росгвардии информировали, что на месте происшествия задержали нетрезвого петербуржца, который избил сожительницу, после чего угрожал ножом ей и двум малолетним детям. В квартиле царил полный хаос, а на холодильнике, который оказался, кажется, не в том месте и не в то время, специалисты обнаружили около 10 пробоин от ножа.

Мужчину отвезли в отдел полиции, а у пострадавшей диагностировали множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. При этом от госпитализации женщина отказалась.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Волосово женщина ударила супруга ножом в грудь во время семейного конфликта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.