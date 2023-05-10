Петербуржцам объяснили, почему станцию «Пионерская» нужно полностью закрыть во время ремонта

В Петербурге станция метро «Пионерская» нуждается в основательном ремонте. Он будет проведен примерно за два месяца с наименьшими издержками со стороны транспортной системы и с учетом требований безопасности.

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Когда стартуют работы на «Пионерской», пока непонятно, так как специалисты выбирают время с наименьшей транспортной нагрузкой на станцию. Например, в летние каникулы, когда часть горожан отправляется за пределы Петербурга, загруженность метро становится значительно меньше, чем в другие сезоны.

На время ремонта станцию будет необходимо закрыть полностью из-за того, что понадобится провести дополнительный объем работ, связанный с мероприятиями на плитах перекрытия над машинным залом эскалаторов. При частичном ограничении провести такие работы невозможно. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Комитет по транспорту Петербурга.

Уточняется, что контракт на ремонт должен быть исполнен осенью 2023 года, при этом сами работы не займут более двух месяцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в метро Петербурга движение затруднилось из-за частичного закрытия станции метро «Василеостровская» на ремонт. Тогда все объяснили сломанным светофором.