В Петербурге вновь запустили паромную переправу через Неву у Биржевого моста

В Санкт-Петербурге заработала переправа-дублер Биржевого моста. Впервые катера начали переправлять пассажиров от Петропавловской крепости до Адмиралтейской набережной еще в 2022 году.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Паромная переправа, связывающая Петропавловскую крепость и Адмиралтейскую набережную, 2, где осуществляется спуск к причалу со львами, заработала вновь. Впервые водный путь проложили в 2022 году, когда специалисты ремонтировали Биржевой мост.

Как рассказали в пресс-службе оператора перевозок «Астра Марин», протяженность переправы в этом году составляет 1,3 км и занимает семь минут поездки. Пассажиров перевозят катера «Каракатицы», они ходят каждый день через каждые 15 минут с 11 утра до 20 часов вечера. При этом каждый тримаран рассчитан на 11 человек.

Напомним, что за прошлый год тримараны осуществили около 10 тысяч поездок и перевезли более 60 тысяч пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице по конец апреля открыли сезон метеоров. Всего на маршрут вышли восемь теплоходов.