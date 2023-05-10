В ночном пожаре на Будапештской, который тушили около часа, пострадал мужчина

После ночного пожара во Фрунзенском районе помощь медиков понадобилась одному человеку. Спасатели тушили возгорание час.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Около двух часов ночи 10 мая специалисты получили сообщение о пожаре, охватившем двухкомнатную отдельную квартиру дома 66, корпус 1 на Будапештской улице. На место оперативно отправились три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Позже удалось установить, что в коридоре площадью шесть квадратных метров горит обстановка на площади четыре «квадрата». Пожар ликвидировали только спустя час.

На месте происшествия обнаружили пострадавшего мужчину, которого увезли в медицинское учреждение. В настоящий момент причины возгорания уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 мая после ночного пожара в квартире на Димитрова помощь медиков понадобилась одному человеку. Известно, что тогда спасатели потушили возгорание достаточно быстро.