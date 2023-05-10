В ночном пожаре на Будапештской, который тушили около часа, пострадал мужчина
После ночного пожара во Фрунзенском районе помощь медиков понадобилась одному человеку. Спасатели тушили возгорание час.
Около двух часов ночи 10 мая специалисты получили сообщение о пожаре, охватившем двухкомнатную отдельную квартиру дома 66, корпус 1 на Будапештской улице. На место оперативно отправились три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.
Позже удалось установить, что в коридоре площадью шесть квадратных метров горит обстановка на площади четыре «квадрата». Пожар ликвидировали только спустя час.
На месте происшествия обнаружили пострадавшего мужчину, которого увезли в медицинское учреждение. В настоящий момент причины возгорания уточняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 мая после ночного пожара в квартире на Димитрова помощь медиков понадобилась одному человеку. Известно, что тогда спасатели потушили возгорание достаточно быстро.