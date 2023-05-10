Автобусы от станции «Кировский завод» до Геологической улицы начнут ходить раньше

После завершения майских праздников в Петербурге увеличили время работы транспорта на маршруте от станции «Кировский завод» до Геологической улицы.

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Так, автобусы № 145Б теперь начнут ходить раньше. В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга рассказали, что с 10 мая маршрут от станции «Кировский завод» до Геологической улицы начнут осуществлять с 04:45 утра.

Горожанам напомнили, что на прошлой неделе было скорректировано движение на автобусных маршрутах №№ 138, 271 и 150. Кроме того, на городских улицах продолжают устанавливать светофоры, а также искусственные неровности и пешеходные переходы.

Специалисты также продолжают заниматься нормированием скорости движения. За прошлый год соответствующие мероприятия провели по 50 автобусным маршрутам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за ремонта на Московском проспекте автобусы до Пулково задерживались в пути как минимум на 30 минут.