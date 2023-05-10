Чтобы не допустить подорожания билетов, Петербург выделит около 170 млн рублей на субсидирование авиаперелетов

Петербургские власти выделят почти 170 миллионов рублей на субсидирование региональных перевозок, чтобы предотвратить рост цен на авиабилеты.

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В 2023 году Петербург направит перевозчикам на 11,5% больше средств, чем в 2022 году. В пресс-службе регионального комитета по транспорту рассказали, что это связано с сокращением федеральных субсидий.

В общей сложности на субсидирование региональных перевозок пойдет 168 миллионов рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Тем не менее, по мнению экспертов, соответствующее решение властей никак не скажется на объеме внутренних перевозок из Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с мая 2023 года жители Петербурга могут добраться прямым рейсом до Нижнего Новгорода на самолетах Smartavia.