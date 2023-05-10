Несколько десятков залпов салюта окрасили небо Петербурга 9 мая

В ознаменование 78-й годовщины Победы над Северной столицей прогремел праздничный салют.

Фото: пресс-служба Смольного

С 9 на 10 мая на территории Петропавловской крепости батареи расчетов курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка. Салют запустили в 22:00.

В пресс-службе Смольного отметили, что каждый залп, согласно традиции, стал именным. Так, первый из них был посвящен 78– й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а второй – в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. Кроме того, залпы давали в честь Города – Героя Ленинграда и других Городов-Героев.

Уточняется, что салют произвели из артиллерийских орудий ЗИС-3 1943 года выпуска, которые использовались в ходе Великой Отечественной войны. В ходе торжественного запуска залпов военнослужащие составили композиции «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», а также «Вега» и «Фиалка».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане, вопреки предостережениям властей, 9 мая организовали шествие «Бессмертный полк» на Невском проспекте.