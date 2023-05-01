В Красногвардейском районе у пенсионерки, согласившейся подключить каналы на ТВ, украли более ста тысяч рублей прямо из-под носа

Пожилая петербурженка согласилась на предложение неизвестных подключить ей дополнительные каналы и лишилась более ста тысяч рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 76-летняя женщина проживает на улице Ленская. Вечером 27 апреля к ней пожаловали двое неизвестных, представившихся сотрудниками компании НТВ, и предложили подключить парочку дополнительных каналов. Гражданка согласилась, после чего обнаружила отсутствие кошелька с деньгами в одной из комнат.

Пенсионерка рассказала обо всем полиции 30 числа. В общей сложности пострадавшая потеряла 137 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Камеры с места происшествия позже просмотрят специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более миллиона рублей потерял пожилой петербуржец в Невском районе. Мужчину обманули мошенники, выдавшие себя за полицейских и сотрудников ЦБ РФ.