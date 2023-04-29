В Невском районе пожилой петербуржец после звонков «полицейских» и «сотрудников ЦБ РФ» потерял более миллиона рублей

В Невском районе мужчина, поговорив с ненастоящими сотрудниками полиции и Центрального банка, отправился к банкоматам и перевел на неизвестные счета более миллиона рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 68-летний пенсионер, проживающий на улице Седова, обратился к правоохранителям 28 апреля. Пострадавший пояснил, что накануне утром ему с на мобильный телефон звонили неизвестные с нескольких номеров. Злоумышленник представлялись сотрудниками Центрального банка и полиции, после чего для сохранности денег убедили отправить их на безопасные счета через банкоматы, расположенные на разных улицах.

Изначально гражданин обналичил 1 092 000 рублей, после чего отправил злоумышленникам их все. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожилой житель Кировского района передал злоумышленникам свои личные данные через мессенджер и лишился более миллиона рублей.