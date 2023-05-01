Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности 2 мая из-за порывов ветра до 15 м/с

На территории Северной столицы 2 мая с утра до вечера будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Фото: baltphoto/ Павел Долганов

Из-за сильного ветра в Петербурге введут «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Согласно информации Росгидрометцентра, с девяти утра до девяти вечера 2 мая ожидается усиление ветра. Временами его порывы будут достигать 15 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе Смольного.

Власти города обратились к местным жителям с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, не пользоваться автотранспортом в связи с высоким риском ДТП. Пешеходам также необходимо проявлять повышенную внимательность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году петербуржцы праздную очередной холодный Первомай. На территории города по традиции ожидаются дожди, а температура воздуха все еще остается ниже нормы.