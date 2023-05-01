На День труда в Пулково отменили восемь авиарейсов

На Первомай в Петербурге отменили прибытие и отправление сразу нескольких самолетов. Речь идет о таких направлениях как Куляб, Анталья и Ереван.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, по данным сайта Пулково, 1 мая не состоятся авиарейсы в Ереван на 02:40 по мск. и в Анталью на 03:05, 07:30 и 15:10 по мск. За отправление пассажиров до конечных пунктов должны были отвечать FlyOne Armenia и AZUR air. Также 22:40 по мск. не отправятся петербуржцы, запланировавшие путешествие в Куляб воздушным судном «Уральских Авиалиний».

Кроме того, на территорию воздушной гавани Северной столицы так и не прилетят самолеты FlyOne Armenia, AZUR air из Еревана и Антальи. Самолеты должны были приземлиться в Петербурге около 01:40, а также 13:35 и 18:05.

Об остальных изменениях в течение дня информация появится на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с мая рейсы из Петербурга до Челябинска начнут осуществлять чаще, а уже с июня количество самолетов в сутки увеличится до трех.