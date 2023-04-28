Этим летом из Петербурга по три раза в сутки будут летать самолеты до Челябинска

С мая самолеты до Челябинска из Петербурга начнут курсировать чаще, а уже с июня количество рейсов увеличится до трех раз в сутки.

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Как рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия», частота рейсов из Пулково в Баландино может быть увеличена до 11 раз в неделю уже со следующего месяца. На настоящий момент воздушное судно из Северной столицы до Челябинска летает только раз в день.

Тем не менее, с июня может быть введен дополнительный ежедневный рейс «Санкт-Петербург — Челябинск». Большая часть полетов будет осуществляться на Airbus A319. Отмечается, что он может вместить до 128 человек. Также на маршруты Суперджет 100 может набрать до 95 пассажиров.

Напомним, что этим летом из Петербурга может быть увеличено число рейсов в Китай, но сейчас самолеты по этому направлению отправляют не более двух раз в неделю самолетами Sichuan Airlines и Hainan Airlines.