Петербургские байкеры открыли мотосезон парадом на Дворцовой площади

В Петербурге накануне байкеры открыли мотосезон утром на Дворцовой площади. В параде приняли участие несколько сотен мотолюбителей. Также на зрелище пришли посмотреть и другие петербуржцы.

Фото: Baltphoto

Байкеры из Петербурга открыли мотосезон церемонией на Дворцовой площади в субботу, 29 апреля. Сотни мотолюбителей собрались в центре города, чтобы увидеть парад, который двигался по центральным набережным Невы до площади Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мероприятие, которое проходит ежегодно, объединяет байкеров из всех уголков Северной столицы. Множество петербуржцев тоже пришли на площадь, чтобы посмотреть на красочный парад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге только 43% горожан пользуются налоговым вычетом, еще 39% знают о такой возможности, но не пользуются ею. Ранее Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение.