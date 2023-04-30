В Петербурге меньше половины горожан пользуются возможностью получить налоговый вычет

В Петербурге только 43% горожан пользуются налоговым вычетом, еще 39% знают о такой возможности, но не пользуются ею. Ранее Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение.

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На сегодняшний день лишь 43% петербуржцев воспользовались возможностью получить налоговый вычет. Еще 39% знает об этом праве, но не пользуется им. Зачастую это происходит из-за сложностей со сбором подтверждающих документов, нехватки времени и непонимание процедуры. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что женщины чаще мужчин реализуют свое право на налоговый вычет. А не информированных о такой возможности больше среди мужчин. Кроме того, чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге вырос спрос на барменов, работодатели весной 2023 года опубликовали на 146% вакансий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными кандидатами становятся студенты.