В Петербурге работодатели начали активно искать барменов

В Петербурге вырос спрос на барменов, работодатели весной 2023 года опубликовали на 146% вакансий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными кандидатами становятся студенты.

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В Северной столице на сегодняшний день опубликовано свыше пяти тысяч вакансий на должность бармена. Эксперты считают, что проще всего устроиться на работу барменом в сетевые пиццерии, в рестораны с сервисом доставки и гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Для становления барменом необходимо знать свойства и правила хранения напитков, обладать умением готовки коктейлей и напитков, а также уметь работать с кассой и понимать, как вести товарный учет.

Получить необходимые навыки можно с помощью курсов или поступив в колледж. В среднем, петербургские бармены получают от 45 977 до 68 966 рублей.