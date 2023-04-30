На Большевиков двое попытались украсть у мужчины 4,5 тысячи долларов, но им отказали

В Невском районе Петербурга мужчина попытался совершить сделку по продаже иностранной валюты, но «бизнес-партнер» и его неизвестный приятель хотели забрать себе деньги с помощью угроз. Однако получив отказ он скрылись с места преступления.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по проспекту Большевиков произошло разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что заявитель на парковке встретился с неизвестным под предлогом продажи 4,5 тыс. долларов. Однако во время разговора к ним подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал передать ему денежные средства. Но, получив отказ, неизвестный скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что труп неизвестного выловили из реки в Ленобласти. В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего и точную причину смерти.