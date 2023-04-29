Пожилые петербуржцы из-за майских праздников получат пенсионные выплаты раньше положенного срока

В России из-за майских праздников было принято решение начислить гражданам пенсионные выплаты раньше положенного срока. Денежные суммы в другие даты получат и жители Петербурга.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Так, в мае граждане получат денежные суммы на несколько дней раньше установленного ранее срока в связи с государственными праздниками. Об этом сообщает Neva.Today.

То есть, те, кто получает пенсию первого числа каждого месяца, получат ее в конце апреля. В свою очередь тому, кто получает выплаты девятого числа, деньги придут пятого мая.

Экономист Елена Григорьева заметила, что выплаты точно передвинут на несколько дней раньше, а не позже. Такой порядок произведут согласно российскому законодательству. Согласно документу, если день пенсии выпадает на праздники, то выплату должны перечислить в последний рабочий день перед ним.