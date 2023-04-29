В центре Петербурга спасатели эвакуировали 25 человек из горящего здания кинотеатра «Художественный»
При тушении пожара в центре Петербурга на улицу вывели 25 человек. Огонь охватил крышу здания, где находится кинотеатр «Художественный».
На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило около половины девятого. Уточнялось, что пожар произошел в пятиэтажном доме 67 по Невскому проспекту.
На место происшествия отправились пять единиц техники и 25 человек личного состава. По прибытию выяснилось, что огонь охватил 15 «квадратов» на мансардном этаже.
Из опасной зоны эвакуировали 25 человек. Пожар удалось устранить в половину десятого вечера. Сейчас кинотеатр работает в прежнем режиме.
Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали. Причины пожара и детали произошедшего уточняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе загорелись гаражи. Позже на месте инцидента нашли труп мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.