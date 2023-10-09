В автобусах и троллейбусах Петербурга пересчитают всех «зайцев»

Автобусы и троллейбусы Петербурга оснастят Система электронного контроля оплаты проезда, которая будет считать количество безбилетников. Она уже функционирует на автобусных маршрутах №203, №221 и № 228.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Новые технологии в наземном общественном транспорте Северной столицы заставят безбилетников напрячься и вспомнить о совести. Теперь их считать будет Система электронного контроля оплаты проезда.

В новых моделях троллейбусов «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд» уже успешно внедрили технологию. В планах распространить ее на все транспортные маршруты, а также на трамвайные вагоны.

Кроме того, «Пассажиравтотранс» заявил о действии системы на автобусных рейсах №203, №221 и № 228. На информационное табло выводят количество не заплативших за проезд пассажиров при объявлении остановки. В скором времени число «зайцев» будут озвучивать в салоне.

Тут уже даже самый матерый безбилетник почувствует себя неуютно при каждом напоминании о проступке.