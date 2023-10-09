Петербуржца отправили в психушку после избиения женщины

Неадекватный петербуржец без причины принялся избивать женщину на Ленинском проспекте. Его отправили в отдел полиции, а потом в психиатрическую больницу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в избиении женщины в Красносельском районе на проспекте Маршала Жукова.

Стражи правопорядка выяснили, что 6 октября неадекват напал на прохожую женщину по Ленинскому проспекту. Он без причины толкнул ее, а потом начал забивать ногами, мешая ей встать.

Петербуржца удалось задержать 8 октября. Ему избрали меру пресечения — госпитализация в психиатрическую больницу. Пострадавшую увезли на скорой, у нее зафиксировали закрытый перелом левой плечевой кости со смещением.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге двое молодых людей сидели в гостях у 42-летнего мужчины, а после конфликта забили его до смерти голыми руками.