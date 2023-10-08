Двое молодых людей насмерть забили петербуржца в его же квартире

В гости к 42-летнему петербуржцу пришли двое молодых людей, которые после ссоры принялись забивать его до смерти. Труп хозяина нашла родная сестра.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром, 6 октября, опергруппа задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве в Московском районе на улице Костюшко.

Правоохранители установили, что 3 октября сестра погибшего нашла в квартире по указанному адресу труп брата. Как оказалось, вместе с 42-летним петербуржцем находилось двое молодых людей.

Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, который гости решили с помощью кулаков. Они забили хозяина до смерти и оставили в квартире.

Через несколько дней сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве и доставили в отдел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего один из них, помилованных рецидивист, избил знакомого и ограбил его.