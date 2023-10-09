Смертельная прививка: девочка в Петербурге умерла на глазах у матери-мигрантки

В Петербурге двухлетняя девочка из семьи мигрантов скончалась от осложнений в результате вакцины. Она умерла в поликлинике при матери и врачах.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним утром, 8 октября, в отдел полиции по Калининскому району поступила информация от медиков о смерти ребенка в поликлинике на улице Карпинского.

Стражи правопорядка установили, что с 28 сентября по 6 октября двухлетняя девочка из семьи мигрантов проходила лечение после вакцинации, так как у нее возникли осложнения.

Тем не менее, мать решила забрать ребенка домой на лечение. Спустя сутки ей стало хуже, после чего родитель отвез девочку в детскую поликлинику. Там она скончалась на глазах у врачей и матери.

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