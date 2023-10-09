Американская компания продает аутлет в Петербурге

Американская инвестиционная компания Hines распродает свои доли в петербургском Outlet Village Pulkovo и подмосковном Outlet Village Belaya Dacha.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Стало известно, что иностранная инвестиционная компания собирается уйти с российского рынка, об этом рассказали в РИА Новости.

Таким образом, американская Hines продает свою долю в Outlet Village Pulkovo в Петербурге, а также Outlet Village Belaya Dacha в Московской области.

Как отмечается, компания активно ищет заинтересованных инвесторов. Аналитики считают, что американцы продолжат управлять аутлетом даже без доли.

Hines недавно начала процесс продажи бизнеса в Российской Федерации. Она «избавилась» от доли в московском торговом центре «Метрополис», складского комплекса в Подмосковье, а также бизнес-центра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что торговый центр «Галерея» в Петербурге может перейти под управлении арабского холдинга.