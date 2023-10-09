Синоптик Колесов рассказал о первом «минусе» в Петербурге

Первый «минус» в городе на Неве может появиться уже на этой неделе из-за деятельности циклона. Первая декада октября 2023 стала самой дождливой в истории Петербурга.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов, циклон над Республикой до сих пор влияет на Северную столицу. За минувшие выходные в городе выпало больше половины месячной нормы по осадкам.

Первая декада октября 2023 года стала самой дождливой за весь период отслеживания погодных условий в Петербурге.

Кроме того, усиление ветра в Финском заливе негативно отразилось на уровне воды, который «поднял» Неву 7-8 ноября.

В воскресенье, 8 октября, зафиксирована околонулевая температура ночью со значением +0,7 градусов. Первый «минус» может появиться на столбиках термометров уже на этой неделе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице погода в ближайшие дни отметится холодом, мокрым снегом и периодическими дождями.