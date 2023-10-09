Едва не лишился почки: в Петербурге зверски избили мужчину

В Невском районе неизвестные подкараулили мужчину, после чего принялись его забивать до полусмерти. Пострадавший едва не потерял почку в драке.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 8 октября, из травмпункта в отдел полиции по Невскому району поступила информация о пострадавшем мужчине на улице Бабушкина.

Правоохранители установили, что мужчина без регистрации в Петербурге и Ленобласти еще в ночь на 7 октября шел мимо дома по указанному адресу. Там его остановили неизвестные, которые принялись жестоко избивать.

Пострадавший поступил в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами груди и живота, а также с повреждением левой почки. Сотрудники полиции активно ищут нападавших.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе мигранты из Азербайджана напали на петербуржца, после чего избили его собаку.