В Петербурге выпившая мать начала душить ребенка

В Василеостровском районе нетрезвая мама едва не придушила своего 13-летнего сына. У него зафиксировали кровоподтеки в области шеи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 8 октября, в отдел полиции Василеостровского района поступило сообщение о телесных повреждениях ребенка на 21-линии В.О.

Правоохранители установили, что в травмпункт обратился семиклассник. Врачи зафиксировали у него ушибы и кровоподтеки в области шеи. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Его мать решили проведать сотрудники полиции. Как оказалось, она в состоянии опьянения начала душить своего сына. Ее забрали в отделение, после чего на петербурженку составили административный протокол.

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что все в том же Василеостровском районе нетрезвый глава семейства ударил о землю своего сына. У него зафиксировали черепно-мозговую травму.