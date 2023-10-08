В Ленобласти спасатели вывели молодых спелеологов из Саблинских пещер

Спасатели приехали в Саблинские пещеры, откуда вытащили группу молодых людей. Они перестали выходить на связь с родственниками, поэтому их решили вызволять.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Стало известно, что в воскресенье, 8 октября, спасателям пришлось вызволять группу молодых людей в Саблинских пещерах Тосненского района, об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Таким образом, об беспокойных родственников поступило сообщение. С ними потеряли связь молодые спелеологи, которые отправились в указанное место.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно отправились на помощь. Они нашли пропавших, но те пытались заверить, что им не нужна помощь. Тем не менее, спасатели вывелиз их из Саблинских пещер.

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