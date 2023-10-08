Петербуржцам поведали о главных правилах здорового сна

Для нормального функционирования организма следует спать около 7-9 часов, соблюдая правила подготовки. Помещение нужно проветрить, а все источники шума и раздражения убрать.

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Сон является важнейшей частью нашей жизни. О том, как обеспечить его качество, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Таким образом, взрослому человеку необходимо спать 7-9 часов. Однако есть и другие факторы, которые определяют качество сна: непрерывность и глубина.

Перед заветными часами отдыха проветрите комнату, выключите свет и заглушите все гаджеты. Кроме того, не рекомендуется проводить тяжелые тренировки перед сном, как и принимать пищу.

Не стоит забывать и про важный момент — одно и то же время отхода ко сну. Это распространяется на выходные и отпуск.

При нарушение этих правил качество вашего сна будет на низком уровне, что и приведет к проблемам со здоровьем.

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