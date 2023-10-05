Помогут пережить осень: петербуржцам перечислили продукты

Поддержать иммунитет осенью помогут: лук, чеснок, тыква, лимон, помидоры и мед. В них содержится большое количество витамина С и минералов.

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Осенний сезон — пора простуд и ОРВИ, которые могут выбить из ритма жизни. О продуктах, повышающих иммунитет, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в Петербурге.

Таким образом, традиционным средством является чеснок. Он содержит в себе витамины групп В и С, а также калий, кальций, фосфор, селен, марганец.

Лук тоже отлично справляется с задачей повышения иммунитета. Половина сырой луковицы обеспечит вас хорошим количеством витамина С. Помимо этого, острый лук самый полезный.

Не стоит забывать и про тыкву.. В ней содержится в пять раз больше бета-каротина, чем в моркови. Овощ богат железом и отлично помогает при профилактики анемии.

Кроме того, всеми известные мед, помидоры и лимон также обеспечат вас витамином С.

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