Петербуржцам поведали о здоровом питании в поездках

В долгожданном путешествии или поездке необходимо следить за своим режимом питания, качеством продуктов, витаминами, вредными напитками, а также за личной гигиеной.

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Даже во время путешествия и длительных поездок не рекомендуется пренебрегать здоровым питанием. Об основных правилах рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В первую очередь придерживайтесь режима, в идеале есть по 5-6 раз с завтраком, обедом и ужином, а также здоровыми перекусами. С собой можно взять кефир, бананы, фрукты и овощи.

Не забывайте про вашу выносливость. В этом помогут продукты с высоким содержанием белка, сложными углеводами и витамином С.

В поездках не злоупотребляйте кофе, норма для человека — 400 мл в день. Берите с собой еду длительного хранения, а также не забывайте про правила гигиены, иначе путешествие вы продолжите в туалетной комнате.

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