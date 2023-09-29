Петербуржцам рассказали, в каком случае школу могут закрыть на карантин

В России учебные заведения начнут закрывать на карантин, если в классе начнут отсутствовать порядка 20% школьников. Соответствующие меры были введены в нескольких регионах страны.

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В России с началом осеннего сезона стремительно выросло количество инфицированных. Так, из-за роста заболевших вирусом гриппа, ОРВИ, коронавирусом, учебное заведение закрывают на карантин после отсутствия в классе 20% учащихся, сообщает Петроград.

Отмечается, что на сегодняшний день в некоторых регионах произошли такие ситуации, в связи с чем школьников перевели на дистанционное обучение. Кроме того, с распространением инфекции сталкиваются не только юные россияне, но и все возрастные группы.

Напомним, что в Санкт-Петербурге работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа и ОРВИ, несмотря на всероссийскую кампанию, призывающая к вакцинации. Так, только треть компаний организовали прививки.