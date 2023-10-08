Едва не отрезал грудь: судимый мигрант напал на петербурженку

В Петербурге судимый мигрант из Таджикистана напал на петербурженку, едва не отрезав ей грудь ножом. Сейчас он находится в бегах, а девушка в больнице.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем, 7 октября, в отдел полиции по Красносельскому району поступило сообщение о ножевом ранении женщины на проспекте Ветеранов.

Правоохранители приехали на место нападения и установили, что по указанному адресу находилась петербурженка и ее сожитель-нелегал из Таджикистана. «Ценнейший» трудовой специалист без работы едва не отрезал правую грудь своей возлюбленной.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мигрант благополучно сбежал с места преступления. Как оказалось, приезжий являлся рецидивистом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Муринском парке мигранты из Азербайджана сделали из бутылки «розочку» и решили подарить ее петербуржцу, после чего забили насмерть его собаку.