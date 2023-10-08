В Петербурге пенсионер умер после драки с «перцовкой»

На Пражской улице пожилой петербуржец скончался после драки с мужчиной, при котором обнаружили перцовый баллончик.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем, 7 октября, сотрудникам полиции Фрунзенского района поступила информация о смерти мужчины в результате потасовки Пражской улице.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили, что погибшим оказался 76-летний пенсионер. На его трупе не обнаружили следов насильственной смерти.

Рядом с ним задержали стропальщика, при котором был перцовый баллон. Его задержали и отвезли в отдел полиции. В прошлом петербуржца несколько раз судили за убийство и тайное хищение с банковской карты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе пенсионерка воткнула нож в своего 60-летнего супруга после спиртного застолья. Неожиданная ссора и прошлые обиды привели к госпитализации мужчины.