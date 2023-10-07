Жителям Петербурга напомнили, куда жаловаться на проблемы с отоплением

В пятницу город перешел на регулярное отопление. Горожанам напомнили об организациях, в которые можно обратиться в случае неполадок.

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С 6 октября в Петербурге официально начался отопительный сезон. Такое решение приняли из-за похолодания, которое спрогнозировали синоптики.

Если в жилище не потеплело и батареи остались холодными, то с этой проблемой можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по номерам, указанным в платежных квитанциях. Помимо этого, в организациях помогут и в случае чересчур горячих батарей.

Так, петербуржцы могут позвонить в АО «Теплосеть» по телефону 8 (812) 688-46-46, либо направить жалобу на электронную почту компании. Специалисты службы работают круглосуточно.

Еще один из вариантов — горячая линия ГУП «ТЭК». Свои жалобы жители города могут оставить по номеру 8 (812) 601-93-93.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первыми в Петербурге потеплели батареи в школах и детских садах Северной столицы.