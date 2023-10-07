Стало известно, когда в Петербурге и Ленобласти начнется охота на пьяных водителей

В октябре в культурной столице и области пройдут рейды с целью найти и привлечь к ответственности недобросовестных петербуржцев, разъезжающих «подшофе».

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти анонсировало рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего запланировано шесть проверок, одна из которых уже состоялась в ночь с 6 на 7 октября.

Следующие рейды пройдут также в ночное время с 7 по 9 октября. После небольшого перерыва проверки состоятся с 20 по 23 октября. Отмечается, что ловить нарушителей будут на территории города и области.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду можно получить штраф в размере 30 тыс. рублей и лишиться прав на срок от полутора до двух лет. Если же водитель повторно окажется нетрезв за рулем, то ему грозит «уголовка».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полицейские поймали юных гонщиков на каршенринговом автомобиле.