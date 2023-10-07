Врач рассказал, почему нельзя сбивать температуру ниже 38,5 градуса

Петербуржцы привыкли сбивать температуру парацетамолом и иными препаратами. Но такой подход может стать причиной осложнений. Отоневролог Виктор Воронов призывает не сбивать температуру ниже 38,5 градуса.

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По словам специалиста, россияне часто сбивают температуру различными средствами и сразу бегут на работу, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Однако температура — это наш иммунитет и подобные действия приводят к осложнениям.

Врач рассказал, что большинство пациентов перед визитом к врачу несколько дней сбивали температуру препаратами и парацетамолом. По мнению некоторых, таким образом можно избавиться от отеков. В действительности же подобные препараты снимаю только симптомы.

Сбивать температуру стоит в тех случаях, когда она поднимается у детей и пожилых людей выше 38, а у взрослых — выше 38,5 и 39 градусов, заявил отоневролог.

Если вы испытываете слабость, жар и головную боль, то следует обязательно обратиться к врачу, так как в подобном случае может потребоваться антибактериальная терапия.