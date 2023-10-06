Умерла от большой любви: в Ленобласти мужчина нанес жене смертельный удар ногой

В Выборгском районе мать сообщила, что ее дочь умерла из-за алкоголя. Но экспертиза показала разорванную селезенку. Возлюбленный погибшей задержан.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшую среду в полицию обращалась женщина. По ее словам, в квартире одного из домов в Выборе от пьянства умерла ее дочь. Прибывшие правоохранители в одной из комнат коммунальной квартиры нашли труп с гематомами 41-летней безработной женщины.

Тело осмотрели и передали в морг для установления причины смерти. Информацию о случившемся направили в следственный отдел по Выборгскому району СУ СКР по Ленинградской области. На следующий день, 5 октября, судебная-медицинская экспертиза показала, что женщина погибла от разрыва селезенки твердым тупым предметом.

В этот же день полиция задержала 43-летнего безработного супруга скончавшейся, который 2 октября находился дома и ударил ее правой ногой в живот. В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Пушкинском районе петербуржец рассказал прохожему, что в квартире задушил женщину, и попросил вызвать полицию. Однако вместо тела женщины обнаружили труп мужчины