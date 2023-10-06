Словил мертвеца: в озере под Петербургом плавало тело мужчины

Во Всеволожском районе рыбак обнаружил труп неизвестного. Рядом с ним нашли сдутую лодку и снасти. Ведется расследование.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 5 октября в чрезвычайную службу позвонил 41-летний рыбак. По его словам, он обнаружил в камышах на озере Лембовское в деревне Васкелово труп мужчины около 30 лет.

Прибывшие на место происшествия правоохранители подтвердили информацию о наличии трупа. Неизвестный был одет в серые футболку и брюки. Рядом с ним нашлась сдутая резиновая лодка, в которой находились сети для рыбы и рюкзак.

Труп осмотрели и направили в морг для установления причины смерти.

Информацию передали в следственный отдел по Всеволожскому району СУ СКР по Ленинградской области. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее Санкт.Петербург.ру сообщал, что в Лодейнопольском районе местный житель обнаружил возле речного пирса труп неизвестного мужчины.