В Ленобласти утро для жителя началось с трупа возле пирса

В Лодейнопольском районе местный житель нашел возле речного пирса труп неизвестного мужчины. Его эвакуировали спасатели.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Стало известно, что утром, 1 октября, в одном из населенных пунктах на реке Янега в Лодейнопольском районе местные жители наткнулись на тело неизвестного, об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Как отмечается, очевидец вышел прогуляться утром по прекрасному берегу реки. Тем не менее, приятные виды омрачила неожиданная находка человеческого трупа возле пирса.

Местный житель позвонил в экстренную службу, поисково-спасательный отряд из города Лодейное поле прибыл на место и эвакуировал плавающее тело.

После транспортировки специалисты передали труп в руки сотрудников полиции, которые направили его в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что утром петербуржец спустился в подвал строящегося дома, в котором он нашел труп неизвестного мужчины с изуродованной головой.