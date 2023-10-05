Петербуржцам рассказали, как в метро выявляют преступников

Служба безопасности метро Петербурга начнет вас подозревать из-за хиджаба, невзрачной внешности, объемных вещей, отсутствия носок, закатанных штанов, а также по наличию военной формы и атрибутики.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что сотрудники службы безопасности петербургского метрополитена имеют собственные индикаторы, об этом рассказала Neva.Today.

Как отмечается, у них есть около 15 признаков. Им рекомендуется обращать внимание не только на лиц кавказской и азиатской наружности, но и на людей с европейской внешностью. На хиджаб необходимо обращать внимание в совокупности с другими факторами.

Больше всего внимания сотрудников безопасности привлекают люди в военной форме, одетые «не по сезону», а также с закатанными штанами и без носок.

Кроме того, люди с некрасивой и невзрачной внешностью рискуют привлечь к себе внимание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что генеральным директором АО «Метрострой Северной Столицы» стал Дмитрий Васильев.