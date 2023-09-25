Новым главой «Метростроя Северной Столицы» стал опытный метростроитель Васильев

В Петербурге назначили нового генерального директора АО «Метрострой Северной Столицы». Им, по решению совета директоров компании, стал Дмитрий Васильев. Он приступит к своим обязанностям 26 сентября.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Дмитрий Васильев имеет 17-летний опыт в сфере строительства метро. Начинал свою карьеру с маркшейдера, после чего смог стать главой отдела реконструкции и строительства метрополитена городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, Васильев несколько лет работал замдиректора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Отметим, что в 2023 году он занял пост исполнительного директора компании «Метрострой Северной Столицы». Он занимался проектами по созданию второй сцены Мариинского театра, станций метро Фрунзенского радиуса, а также станций Невско-Василеостровской линии, включая «Зенит».