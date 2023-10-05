В Петербурге с ноября возобновят прямые рейсы с Израилем

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября запускает прямое авиасообщение из Пулково в израильский Тель-Авив по пятницам.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стало известно, что жители и гости Петербурга теперь смогут спокойно улететь в Израиль без пересадок, об этом рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Как отмечается, с 3 ноября авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы из Пулково в Тель-Авив. Таким образом, это будет первый перелет с начала 2022 года после введения ограничений.

Перелеты осуществлять будут еженедельно каждую пятницу. Самолет вылетает из Пулково в 22:50, а прибывает в аэропорт имени Бен-Гуриона – в 06:05.

Ранее Петроград сообщал о том, что с 29 октября российская авиакомпания «Аэрофлот» снова запускает прямые рейсы в Египет и Пулково. Без пересадок можно комфортно долететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.