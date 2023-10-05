«Аэрофлот» с 29 октября запускает прямое авиасообщение с Египтом

Авиакомпания «Аэрофлот » запустит прямые рейсы между Пулково, Хургадой и Шарм-эш-Шейх с 29 октября. Они будут проходить дважды в неделю.

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Стало известно, что вновь возобновляются прямые рейсы между Петербургом и Египтом, об этом рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Таким образом, из Пулково можно добраться без пересадок на курорты Красного моря с 29 и 31 октября в Хургаду и Шарм-эш-Шейх соответственно.

Осуществляет перелет авиакомпания «Аэрофлот» на борту Airbus A330 дважды в неделю. Рейсы в Хургаду запланированы на четверг и воскресенье, в Шарм-эш-Шейх в по вторникам и субботам.

Перечисленные города пользуются спросом у туристов из Российской Федерации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что «Аэрофлот» с 29 октября организует ежедневные рейсы между Пулково и Домодедово.