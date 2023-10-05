Следователи раскрыли убийство петербуржцев киллерами 20-летней давности

Сотрудники следственного комитета в Петербурге раскрыли убийство 1994 года, где киллеры расстреляли двух петербуржцев. Организатор уехал заграницу, а исполнитель скончался в 2003 году.

Фото: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

Стало известно, что в Северной столице следователи смогли раскрыть убийство, совершенное еще в 90-е годы, об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Таким образом, один из участников убийства двух мужчин на Бухарестской улице выдал всю информацию. Как оказалось, исполнитель убийство еще в 2003 году скончался, а организатор убежал в другую страну.

Непосредственный организатор задолжал 60 тысяч долларов погибшим. Он нанял киллера, после чего подельник заманил тех в квартиру, где их и убили.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что петербуржец напился в доме своей сожительницы. Он запер ее, а сам пошел за бензином, после чего соседям пришлось тушить пожар.