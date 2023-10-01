Следователи заинтересовались петербуржцем-инквизитором

Следователи Киришского района возбудили уголовное дело против петербуржца по факту покушения на убийство сожительницы путем поджога ее дома.

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Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на неадекватного петербуржца, об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Как отмечается, еще 30 сентября житель Северной столицы пребывал в состоянии опьянения в СНТ «Берёзка» Киришского района. Там он не сошелся во мнении со своей сожительницей, в чьем доме проживал.

Неадекват запер хозяйку и поджег дом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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