Следователи заинтересовались петербуржцем-инквизитором
Следователи Киришского района возбудили уголовное дело против петербуржца по факту покушения на убийство сожительницы путем поджога ее дома.
Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на неадекватного петербуржца, об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.
Как отмечается, еще 30 сентября житель Северной столицы пребывал в состоянии опьянения в СНТ «Берёзка» Киришского района. Там он не сошелся во мнении со своей сожительницей, в чьем доме проживал.
Неадекват запер хозяйку и поджег дом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
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