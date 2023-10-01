Петербуржец-инквизитор запер сожительницу и сжег ее дом

Нетрезвый петербуржец возомнил себя инквизитором и решил очистить душу сожительницы путем поджога вместе с ее домом. Соседям чудом удалось вытащить женщину.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 30 сентября, сотрудникам полиции по Киришскому району поступило сообщение от председателя СНТ «Березка» о поджоге дома в массиве Посадников Остров на 32 Линии.

Правоохранители установили, что в этом деле оказался замешан петербуржец. Он распивал спиртные напитки со своей сожительницей, которая оказалась хозяином дачи.

Внезапно между ними вспыхнул конфликт. Мужчина решил запереть неугодную возлюбленную, после чего поджег дом. Спасти женщину удалось благодаря неравнодушным соседям, прибежавшим на помощь.

«Инквизитора» поймали и отправили в отдел полиции, поместив в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что житель Петербурга спустился в подвал строящегося дома, где нашел изуродованный труп неизвестного мужчины.